Полицейские в Париже задержали 44 человека на несанкционированной пропалестинской манифестации

Акция в поддержку палестинского народа переросла в стычки участников митинга с полицией. В ходе манифестации группы агрессивно настроенных демонстрантов в масках и капюшонах жгли мусорные баки, кидали в полицию камни. В ответ силы правопорядка применяли слезоточивый газ и водометы. Для разгона полиция также несколько раз применяла специальные гранатометы для стрельбы резиновыми пулями. Как передает Франс Пресс со ссылкой на министерство внутренних дел Страны, в акциях в поддержку Палестины по всей Франции приняли участие 22 тыс. человек.
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