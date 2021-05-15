Израильское руководство планирует ещё несколько дней наносить удары по сектору Газа

Как сообщают местные телеканалы со ссылкой на ысокопоставленного представителя руководства Израиля, сейчас — не время для перемирия, нужно ещё несколько дней для выполнения стоящих перед Израилем задач, и политическое руководство страны готово это время предоставить. О том, что никаких переговоров с сектором Газа о прекращении огня не ведется, сегодня заявил и израильский премьер Беньямин Нетаньяху.