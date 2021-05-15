Военное крыло ХАМАС заявило о прекращении огня по Тель-Авиву на два часа — с 22.00 до полуночи субботы

Об этом сообщил представитель «Бригад аль-Кассам» Абу Убайда. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным армии Израиля, на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,8 тысячи ракет, причем около 430 упали внутри анклава По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинской стороны, в результате израильских авиаударов погибли 145 человек, в т.ч. более 40 детей.