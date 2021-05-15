Российские ВУЗы готовы провести приемную кампанию онлайн в случае роста заболевания коронавирусом

Российские ВУЗы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболевания коронавирусом. Об этом РИА заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, порядок перехода на дистанционный формат в России уже отработан. Ранее министр заверял, что учебный год в российских вузах планируется начать 1 сентября в штатном режиме. По словам Фалькова, решения будут приниматься при необходимости исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и конкретном городе.



Президент Владимир Путин ранее обращался к главам регионам соблюдать темпы вакцинации от коронавируса. Путин напомнил, что сам он сделал прививку от коронавируса.