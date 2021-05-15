Партия «ЕР» уже в понедельник внесет законопроект об ужесточении требований для приобретения оружия и владения им. Об этом сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам документом будут прописаны дополнительные основания для отказа на получение оружия по медицинским показателям. Медицинские комиссии будут действовать только в госучреждениях. Росгвардию планируется наделить правом проверять эти данные, а результаты освидетельствования будут существовать только в цифровом виде. После трагедии в Казани Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия.