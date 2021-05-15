Израильское руководство планирует ещё несколько дней наносить удары по сектору Газа

Как сообщают местные телеканалы со ссылкой на высокопоставленного представителя руководства Израиля, сейчас — не время для перемирия, нужно ещё несколько дней для выполнения стоящих перед Израилем задач, и политическое руководство страны готово это время предоставить.

О том, что никаких переговоров с сектором Газа о прекращении огня не ведется, сегодня заявил и израильский премьер Беньямин Нетаньяху.



При этом, как отмечается в сообщениях израильских СМИ, на следующей неделе вероятен старт переговоров о перемирии с палестинскими группировками из сектора Газа.

По мнению зампреда международного комитета СФ Андрея Климова, конфликт между Израилем и Палестиной должен быть решен мирным путем.

Сегодня же ситуацию в зоне конфликта президент США Джо Байден обсудил по телефону с израильским премьером Нетаньяху и с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Как сообщает Белый Дом, Байден подтвердил Нетаньяху поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных ударов, но выразил озабоченность относительно безопасности журналистов. Аббасу Байден говорил о приверженности США урегулированию путем переговоров.

По последним данным, с начала обоюдных ракетных обстрелов израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в том числе почти 40 детей. И, как заявил официальный представитель израильской армии, генерал Хидай Зильберман, до перемирия с радикалами из сектора Газа еще далеко.