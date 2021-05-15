Президент Болгарии Румен Радев выступил против сноса памятника Советской армии в Софии

Как сообщает пресс-служба главы государства, таким образом Радев прокомментировал очередную инициативу о переносе монумента. Накануне софийский городской совет Болгарской социалистической партии также принял декларацию против идеи демонтажа и переноса памятника Советской армии в болгарской столице.