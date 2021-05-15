Президент Болгарии Румен Радев выступил против сноса памятника Советской армии в Софии

Как сообщает пресс-служба главы государства, таким образом Радев прокомментировал очередную инициативу о переносе монумента. Накануне софийский городской совет Болгарской социалистической партии также принял декларацию против идеи демонтажа и переноса памятника Советской армии в болгарской столице.
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Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…