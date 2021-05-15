Полицейские в Париже задержали 44 человека на несанкционированной пропалестинской манифестации

Акция в поддержку палестинского народа переросла в стычки участников митинга с полицией. В ходе манифестации группы агрессивно настроенных демонстрантов в масках и капюшонах жгли мусорные баки, кидали в полицию камни. В ответ силы правопорядка применяли слезоточивый газ и водометы. Для разгона полиция также несколько раз применяла специальные гранатометы для стрельбы резиновыми пулями. В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился запретить демонстрацию в Париже, которую организаторы намеревались провести на фоне роста

напряженности на Ближнем Востоке.