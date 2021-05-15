Президент США Джо Байден обсудил сегодня ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с лидерами сторон. Сначала Байден позвонил израильскому премьеру Беньямину Нетаньяху, а потом и президенту палестинской автономии Махмуду Аббасу. Детали бесед не уточняются. По последним данным, с начала обоюдных ракетных обстрелов израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в том числе почти 40 детей.