Пожар в Екатеринбурге охватил более 10 садовых домов за два часа

Как передает ТАСС, на месте сильное задымление, которое распространяется на другие районы. Рядом находится газовая подстанция, АЗС и Центральная городская больница №7. В МЧС сообщили, что сохраняется угроза распространения пожара на соседние строения. На месте тушения развернута лаборатория для замеров воздуха. Сегодня вечером здесь загорелись пилорама и садовые дома Площадь пожара выросла до 2 тыс. кв. метров. В связи с высокой температурой и сильным задымлением пожарные работают в дыхательных аппаратах.