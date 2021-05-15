16 вагонов с углем, металлом и пиломатериалами сошли с рельсов в Самарской области

Никто не пострадал, однако авария вызвала задержку нескольких пассажирских поездов, в т.ч. . Красноярск — Анапа, Пермь — Симферополь, Новокузнецк — Кисловодск". Еще несколько пассажирских составов направляются в обход через Оренбург с выходом на Уфу. В связи с происшествием изменилось расписание пригородных электричек.