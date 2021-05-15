Чехия с субботы разрешила въезд на свою территорию получившим прививки туристам из Германии, Австрии, Венгрии

Чехия с субботы разрешила въезд на свою территорию получившим прививки от коронавируса туристам из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии. Одновременно эти государства открылись для привившихся жителей Чехии. Въезд на свою территорию страны разрешили гражданам, которые были привиты минимально одной дозой вакцины и после ее получения прошло не менее 22 дней. Между тем, министр иностранных дел Чехии Якуб Куланек накануне особо отметил, что жителям Венгрии, прошедшим вакцинацию китайской и российской вакцинами, также будет разрешен въезд в Чехию.
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