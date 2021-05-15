Если суд подтвердит, что Медведчук виновен в госизмене, Киев может провести переговоры по его обмену с Москвой

Если суд на Украине подтвердит, что лидер партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук виновен в госизмене, Киев может провести переговоры по его обмену с Москвой. Этого не исключил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По словам силовика, решение останется за президентом Владимиром Зеленским. Заявления о возможном обмене Медведчука партия оппозиционная платформа — За жизнь" считает провокационными.
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