Если суд подтвердит, что Медведчук виновен в госизмене, Киев может провести переговоры по его обмену с Москвой

Если суд на Украине подтвердит, что лидер партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук виновен в госизмене, Киев может провести переговоры по его обмену с Москвой. Этого не исключил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По словам силовика, решение останется за президентом Владимиром Зеленским. Заявления о возможном обмене Медведчука партия оппозиционная платформа — За жизнь" считает провокационными.