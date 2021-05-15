Нетаньяху проинформировал Байдена о шагах, которые еврейское государство предпринимает для разрешения кризиса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал его о шагах, которые еврейское государство предпринимает для разрешения кризиса на границе с сектором Газа. Об этом сообщила канцелярия премьера. Нетаньяху заверил американского президента, что Израиль делает все, чтобы не причинить вреда мирным гражданам в Газе. Сегодня же Байден обсудил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Кстати, это был первый телефонный звонок президента США Аббасу.
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