Z Архив новостей новости
5 23 6 1541
20:13, 15 мая 2021

Израиль остановит экономическую помощь палестинцам в случае продолжения ракетных обстрелов из сектора Газа

Как пишет Jerusalem Post, с таким предупреждением выступил израильский министр обороны Бенни Ганц. При этом он пояснил, что соответствующее решение может принять именно его министерство. Кроме того, министр подчеркнул, что Израиль не хочет эскалации напряжённости на Западном берегу Иордана, однако армия готова там к любому развитию событий. Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наноси удары по объектам группировок ХАМАС и «Исламский Джихад».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Проверка на простых вопросах Вот зная все это (а это известно и не подвергается сомнению), на чьей стороне должны быть все люди, так сказать, доброй воли?...

5 211 6 12262 14.05
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Несколько соображений о палестино-израильском конфликте Есть риск быть необъективными, в чем заключается, например, ошибка тех, кто рассматривает самоопределение Крыма в отрыве от предшествующих событий на Украине…

5 193 6 22210 14.05
Блоги

+ Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают, нужно соблюдать масочный режим, другие требования специалистов…

5 108 6 13135 11.05
8читать ;смотреть
Новости

Израиль ракетным ударом обрушил 11-этажную высотку в секторе Газа, где находились офисы ряда СМИ В том числе агентства Associated Press, телеканала Аль-Арабия и других…

5 53 6 6732
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее…

5 288 6 39386 10.05
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия…

5 282 6 40282 09.05
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В чем причины и что делать, чтобы больше НИКОГДА Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационных мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями. Тогда мы не потеряем наших детей ни физически, ни духовно…

5 85 6 12550 12.05
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…

5 34 6 5135 11:20
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…

5 179 6 27556 14.05
Блоги

+ Парад Победы Парад Победы Владимир Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей…

5 292 6 47032 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами Дети кричали «Мы русские, с нами Бог»...

5 302 6 50390 06:55
8читать ;смотреть
Блоги

+ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ «Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, — не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви»...

5 63 6 11270 13.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Жестче надо, жестче Что нужно и можно делать, чтобы не было еще много расстрелов детей?..

5 113 6 20815 11.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

На Марс в обнимку с НАТО Третье место на пьедестале (после США и Китая) может достаться России. Но стоять придется на одной ноге – в обнимку с «гейропой»...

5 85 6 16104 12:49
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Вне зависимости от того, какие ожесточенные споры идут вокруг истории, праздник Победы остается великим событием. Это одно из самых счастливых событий в истории человечества…

5 37 6 7160 09.05
8читать ;смотреть
Новости

фото: скриншот видео В школе в подмосковной Электростали устроили парад учеников с автоматами Из опубликованной видеозаписи следует, что они маршируют, скандируя строчки из песни «Мы — русские, с нами Бог»...

5 40 6 8012

Популярное за неделю

Новости

Дочь депутата Госдумы от «Единой России» и российский бизнесмен подали на развод в суд Лондона По сведениям The Times, дочь члена думского комитета по обороне Рината Хайрова и ее муж Дмитрий Цветков будут судиться из-за недвижимости почти на 60 миллионов долларов…

5 16 6 21884
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
События типа казанских любопытны тем, что обнажают безмерность идиотизма и порождают оторопь: а что будет с людьми, которые несут дикую чушь, когда это закончится? Как им переобуваться, как им оправдываться?..

5 32 6 96236 12.05
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3452032
«Процессы США»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4123 09.05
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

Анализ боеспособности стрелка Ильназа Галявиева Все это демонстрирует отточенный навык владения данным типом оружия. Как и в случае с «керченским стрелком», он должен был оказаться прекрасно подготовленным и невероятно опытным, что не находит подтверждения…

5 127 6 229946 12.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

Опять струсили психиатры Стоит добавить «немножко духовности», сделать религиозную возгонку, оказаться в среде, где религиозность считается одобряемой нормой — и тогда патология набухает, ширится и диктует свою волю…

5 125 6 212272 11.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9114375
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4907058

Сегодня в эфире