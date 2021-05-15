Израиль остановит экономическую помощь палестинцам в случае продолжения ракетных обстрелов из сектора Газа

Как пишет Jerusalem Post, с таким предупреждением выступил израильский министр обороны Бенни Ганц. При этом он пояснил, что соответствующее решение может принять именно его министерство. Кроме того, министр подчеркнул, что Израиль не хочет эскалации напряжённости на Западном берегу Иордана, однако армия готова там к любому развитию событий. Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наноси удары по объектам группировок ХАМАС и «Исламский Джихад».