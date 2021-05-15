Буква «А», упавшая с фасада здания Государственной думы на Охотном ряду, будет скоро возвращена на место

Об этом ТАСС сообщила пресс секретарь управделами президента Елена Крылова. По ее словам, из-за очень сильного ветра буква «А» из окончания в слове «Государственная» в названии нижней палаты парламента сорвалась. Как сказала Крылова, вызванные специалисты в ближайшее время все исправят.
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