Сообщения о минировании 15 казанских школ не подтвердились

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы мэрии столицы Татарстана Владимир Казанцев, вызванные саперы взрывчатых веществ не нашли. Персонал и ученики школ на время проверки были эвакуированы. Ещё одна школа была эвакуирована из-за ложного сообщения о минировании накануне.