В Москве на Живописной и Тимирязевской улицах, где ураган повалил деревья, возобновилось движение трамваев

Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что в городе из-за сильного ветра повалено более 10 деревьев, пострадавших нет. В метеобюро города уточнили, что порывы ветра сегодня достигали 17 м/сек.