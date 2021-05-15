Галлямов: Преследование людей за участие в несогласованных акциях направлено на то, чтобы загнать протест в подполье

Преследование людей за участие в несогласованных акциях направлено на то, чтобы загнать протест в подполье. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аббас Галлямов.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что полиция до сих пор разыскивает и вызывает на беседы участников несогласованных акций в поддержку политика Алексея Навального.

«Очевидно, что была дана команда по полной найти всех, кого можно найти по снимкам с камер видеонаблюдения – всех их наказать, максимальные штрафы. Цель очевидна – система хочет запугать людей. Власти понимают, что люди не перестанут поддерживать оппозицию, но, по крайней мере, они будут бояться свои симпатии демонстрировать, выходя на улицу. То есть если ты не любишь режим, то сиди тихонечко на кухне, молчи в тряпочку, тогда ничего тебе не будет. А если ты настолько смел, что на улицу выходишь, тогда жди неприятностей», — отмети А.Галлямов.

С точки зрения политолога, «власть окончательно прекратила всякие попытки переубедить людей и превратить своих противников в сторонников». «Она просто их запугивает и загоняет протест вглубь, тем самым провоцируя его рост и рискуя тем, что однажды все это взорвется, как было в Советском Союзе», — заключил он.