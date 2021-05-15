ФК «Нижний Новгород» получил право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне

Стыковых матчей за право выступать в элитном дивизионе не будет. Об этом сообщается на сайте Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» занял третье место в первенстве ФНЛ и должен был сыграть в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Но так как ставший вторым «Оренбург» не получил лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон, согласно регламенту, нижегородский клуб выступит в премьер-лиге без стыковых матчей.
2021-05-15T19:34:29+03:00
2021-05-15T19:34:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2838582-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:34, 15 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…