ФК «Нижний Новгород» получил право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне

Стыковых матчей за право выступать в элитном дивизионе не будет. Об этом сообщается на сайте Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» занял третье место в первенстве ФНЛ и должен был сыграть в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Но так как ставший вторым «Оренбург» не получил лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон, согласно регламенту, нижегородский клуб выступит в премьер-лиге без стыковых матчей.