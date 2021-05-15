Сильный пожар бушует на северо-востоке Екатеринбурга

По данным МЧС, на площади 1,5 тыс. кв. м горят пилорама и садовые дома. Существует угроза распространения огня на коллективные сады, административные здания и газовую котельную. Тушение осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня. Борьбу с огнем ведут около 60 человек личного состава и 22 единицы пожарно-спасательной техники. О пострадавших не сообщалось.
2021-05-15T19:34:08+03:00
2021-05-15T19:34:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 15 мая 2021
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