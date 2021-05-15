Радио «Кан»: Переговоры о прекращении огня в секторе Газа в настоящий момент не ведутся

Об этом сообщает израильское государственное радио «Кан» со ссылкой на высокопоставленный источник в еврейском государстве. По информации радиостанции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завтра проведет заседание кабинета министров, а сегодня вечером созовет совещание по оценке ситуации в области безопасности. Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — около 140.