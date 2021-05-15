Три суперъяхты российских миллиардеров вошли в десятку самых активных в этом году

Как пишет «Форбс», за три месяца 2021 года лодки Вагита Алекперова, Дмитрия Рыболовлева и Олега Тинькова прошли более 10 000 морских миль каждая. Яхты первых двух вернулись в Средиземноморье, а лодка создателя «Тинькофф банка» остановилась в Петропавловск-Камчатском.
2021-05-15T19:04:59+03:00
2021-05-15T19:04:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 15 мая 2021
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