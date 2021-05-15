Три суперъяхты российских миллиардеров вошли в десятку самых активных в этом году

Как пишет «Форбс», за три месяца 2021 года лодки Вагита Алекперова, Дмитрия Рыболовлева и Олега Тинькова прошли более 10 000 морских миль каждая. Яхты первых двух вернулись в Средиземноморье, а лодка создателя «Тинькофф банка» остановилась в Петропавловск-Камчатском.