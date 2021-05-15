Американская трубопроводная компания «Колониал пайплайн» вновь начала работать в обычном режиме

Об этом в Твиттере сообщает пресс-служба компании. Работа трубопровода была приостановлена из-за кибератаки на прошлой неделе. о данным американских СМИ, преступники похитили до 100 Гб данных. По трубопроводу Colonial Pipeline транспортируется до 45% топлива потребляемого на Восточном побережье США. Из-за перебоев с поставками в штате Флорида был введен режим чрезвычайной ситуации, в ряде штатов многие АЗС были вынуждены прекратить работу. Из-за этого розничные цены на бензин в США подскочили до рекордно высокого уровня с 2014 года.
2021-05-15T19:04:14+03:00
2021-05-15T19:04:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 15 мая 2021
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