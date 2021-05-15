Родители в Башкирии массово возмущаются требованием вакцинироваться перед выпускными вечерами своих детей

Свое недовольство они выражают в социальных сетях главы региона Радия Хабирова.

Негативную реакцию родителей вызвали изменения в указ о повышенной готовности: согласно нему взрослые смогут присутствовать на выпускных, если принесут справку, подтверждающую вакцинацию от коронавируса. Другие возможные документы – справка о наличии антител или о невозможности сделать прививку по состоянию здоровья. При этом предоставить отрицательный тест на коронавирус нельзя.

Некоторые родители назвали эти требования лицемерием, пишет башкирское интернет-издание «Пруфы». Поводом послужил, в том числе, анонс намеченной на июль Всемирной Фольклориады, выложенный главой республики Радием Хабировым в инстаграме. Пользователи соцсети считают, что во время фестиваля многие гости будут без масок и не будут соблюдать социальную дистанцию, а также у них не будут требовать справки о вакцинации.

Некоторые выразили мнение, что к праздникам в детских садах и школах власти относятся гораздо жестче, чем к организованным администрацией мероприятиям. Другие родители называют требование о вакцинации «шантажом» и «дискриминацией», отмечая, что сама процедура в России считается добровольной.

За несколько дней до появления требований к родителям в Башкирии президент Владимир Путин призвал глав регионов активнее проводить вакцинацию. По данным местных СМИ, в республике привились от коронавируса только 7% жителей.