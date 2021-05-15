В московских больницах по мере роста новых случаев коронавируса наращивают количество коек в ковидных отделениях

Два новых открыли в самой известном инфекционном стационаре Москвы, в Коммунарке. Телеграм-канал «База» сообщает, что еще 4 отделения остаются в резерве. В 52 больнице, в районе метро Октябрьское поле к пятому корпусу, который работал по коронавирусу добавили ее один специализированный. При этом врачам объявили, что все учреждение может быть перепрофилировано под КОВИД-19. Новые блоки появились и в городской клинической больнице имени Юдина, которая специализируется именно на этом профиле.

Подобные движения есть и в областных госпиталях, в том числе и одном и самых крупных, МОНИКИ имени Владимирского. Всего в ближайшие дни в столице коечный фонд расширится на 900 единиц.

Резкий всплеск количества новых случаев был зарегистрирован в городе 14 мая, правда сегодня положительных тестов снова стало заметно меньше.