Госпогранслужба Азербайджана сообщила о перестрелке на границе с Ираном

Погибли двое азербайджанских военнослужащих. Трое неизвестных нарушили государственную границу вблизи села Гендере Нарушители не подчинились приказу пограничников остановиться и открыли огонь. Бросив свой груз нарушители попытались скрыться. На месте происшествия было обнаружено около 10 килограммов наркотических веществ. В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Об инциденте проинформирована иранская сторона.