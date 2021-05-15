Госпогранслужба Азербайджана сообщила о перестрелке на границе с Ираном

Погибли двое азербайджанских военнослужащих. Трое неизвестных нарушили государственную границу вблизи села Гендере Нарушители не подчинились приказу пограничников остановиться и открыли огонь. Бросив свой груз нарушители попытались скрыться. На месте происшествия было обнаружено около 10 килограммов наркотических веществ. В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Об инциденте проинформирована иранская сторона.
2021-05-15T19:01:25+03:00
2021-05-15T19:32:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2838564-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:01, 15 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…