Сборная России по хоккею уступила команде Чехии в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в последнем матче заключительного этапа Евротура, проходившего в Чехии. Встреча, прошедшая в субботу в Праге, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу сборной Чехии.