Сборная России по хоккею уступила команде Чехии в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в последнем матче заключительного этапа Евротура, проходившего в Чехии. Встреча, прошедшая в субботу в Праге, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу сборной Чехии.
2021-05-15T18:36:12+03:00
2021-05-15T18:36:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:36, 15 мая 2021
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