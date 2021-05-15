Более 40 старых указателей метрополитена поступили в продажу в интернет-магазине подземки

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, желающие прямо из дома могут выбрать понравившийся элемент навигации, а забрать покупку можно будет в сувенирном магазине на ст. «Маяковская». На продажу выставлены указатели: «Посадки нет», «Выход в город/переход», «Держитесь левой стороны», «К поездам до станций», «Переход прекращается в 1 час ночи», а также знак «М».
2021-05-15T18:35:35+03:00
2021-05-15T18:35:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 15 мая 2021
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