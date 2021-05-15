В России возник дефицит пиломатериалов для строительства деревянных домов

Это, как передает РБК, привело к росту цен на эту продукцию. В Минпромтороге предложили включить пиломатериалы в перечень товаров, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. Издание пишет, что за год цены на доски для строительства выросли в два раза. Так, в апреле 2020 года 1 кубометр доски стоил в среднем 11–13 тысяч рублей, сейчас — до 26 тыс.