В России возник дефицит пиломатериалов для строительства деревянных домов

Это, как передает РБК, привело к росту цен на эту продукцию. В Минпромтороге предложили включить пиломатериалы в перечень товаров, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. Издание пишет, что за год цены на доски для строительства выросли в два раза. Так, в апреле 2020 года 1 кубометр доски стоил в среднем 11–13 тысяч рублей, сейчас — до 26 тыс.
2021-05-15T18:35:17+03:00
2021-05-15T18:35:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2838556-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:35, 15 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…