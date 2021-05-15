Белый дом связался с израильскими властями после удара авиации по зданию в секторе Газа, где работало бюро AP

Белый дом связался с израильскими властями после удара авиации по зданию в секторе Газа, где работало бюро Associated Press и канала «Аль-Джазира». Как написала в Твиттере пресс-секретарь президента США Джен Псаки, Израилю заявлено, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первоочередной задачей. В Армии обороны Израиля, в свою очередь, заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома.
2021-05-15T18:34:21+03:00
2021-05-15T18:34:21+03:00
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18:34, 15 мая 2021
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