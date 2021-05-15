Палестина призывает срочно созвать встречу глав МИД ближневосточного «квартета», чтобы остановить конфликт в Израиле

Посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль предлагает провести встречу глав внешнеполитических ведомств России, США, ООН и ЕС в Москве. Он также отметил, что позиция Кремля по этому вопросу носит конструктивный характер, поэтому ее необходимо не только учесть, но и развить.

Ранее израильская армия нанесла авиаудар по многоэтажному зданию в Газе, где, по данным Израиля, мог находиться офис разведки движения ХАМАС. В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что военные заранее уведомили о своих планах гражданских лиц и дали им время покинуть помещение.

Высотка в Газе, где располагались офисы, жилые апартаменты и редакции ряда мировых СМИ, среди которых «Аль-Арабия», «Аль-Джазира» и «Ассошиэйтед пресс», стала четвертым многоэтажным зданием, разрушенным в результате налетов израильских военных.

Взаимные ракетные обстрелы палестинских группировок и израильских военных продолжаются в секторе Газа уже почти неделю. За это время со стороны Израиля погибли не менее 10 человек, с палестинской – около 140, почти 40 из них дети.

Действия Израиля уже осудила Лига арабских государств. По их словам, страна несет ответственность за нынешнюю агрессию. ЛАГ также требует немедленно отреагировать страны ближневосточного «квартета» на происходящее.