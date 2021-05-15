Financial Times: Состояние богатейших людей России достигло 35% от всего ВВП страны

Состояние богатейших людей России, по данным газеты Financial Times, достигло 35% от всего ВВП страны. Как утверждается, по этому показателю Россия оказалась на первом месте в мире.

Аналитики компании Morgan Stanley пришли к выводу, что в России наиболее высокий уровень концентрации экономики в руках сверх богатых людей, пишет издание. Следом за ней идут Швеция, где совокупное состояние миллиардеров достигает 30% ВВП королевства, а также Индия и США, где этот показатель равен 19%.

В своих расчетах эксперты также разделили самых состоятельных людей своих стран на три группы по происхождению их богатства. В первую вошли те, кто унаследовал свое состояние. Две остальные группы названы «хорошими», где миллиардеры достигли богатства в технологичных отраслях, и «плохими», где они заработали состояние в сфере недвижимости и добычи полезных ископаемых. Большинство «плохих» миллиардеров, считают эксперты Morgan Stanley, в России, где их доля оценивается в 60%, а также в Мексике и Австралии.

Помимо этого, в исследовании специалисты рассчитали позиции отдельных миллиардеров по соотношению их богатства к ВВП страны. Максимальный показатель – чуть более 5% — имеют Амансио Ортега и Карлос Слим. На 5 месте – российский предприниматель Алексей Мордашов, чье состояние оценивается почти в 30 млрд долларов. Оно составляет чуть более 1,5% ВВП России.

Номинальный объем ВВП России в прошлом году, по данным Росстата, составил почти 107 трлн рублей.