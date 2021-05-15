Проректора Балтийского государственного технического университета арестовали в Петербурге по делу о мошенничестве

Это не первый арест в вузе.

Суд отправил проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям Военмеха Марата Гогуадзе в следственный изолятор по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов Петербурга. Гогуадзе просил о домашнем аресте. По этому же делу проходит уже арестованный за злоупотребление полномочиями на 96 млн рублей проректор по экономике и развитию вуза Виталий Игнатенко. По этому делу также проходит помощник Игнатенко Александр Иванов. Их обвиняют в том, что они приняли новый корпус вуза, хотел его еще не достроили. Вину Игнатенко не признал. Что касается дела Гогуадзе, то по версии следствия, начиная с 2018 года он и Игнатенко подделывали приказы о премировании подчиненных и забирали деньги себе. Добавлю, Марат Гогуадзе работает также в петербурге муниципальным депутатом. Раньше он состоял в «Молодой гвардии» партии «Единая Россия». Во время избирательной кампании 2012 года на видеокамеры попал человек, который расписывал двери в квартиры оппозиционеров нецензурными словами. В человеке узнали Гогуадзе. Он утверждает, что это ложь и провокация.

Добавим, речь в этом уголовном деле идет о сумме почти в 4 млн рублей.