В городах РФ продолжают задерживать активистов, приходить домой к участникам протестных акций в поддержку Навального

В разных городах России продолжают задерживать активистов, приходить домой к участникам протестных акций в поддержку политика Алексея Навального.

Жительнице Улан-Удэ суд сегодня назначил 70 часов обязательных работ за акцию 21 апреля. В столице к участнице того же митинга этим утром пришла полиция. Как рассказала порталу ОВД-Инфо ее сын, женщину доставили в отделение района Коньково, но позже выпустили без составления протокола. На двух жителей Москвы тоже не стали оформлять протоколы – им хотели вменить статью о нарушении правил проведения акции, но из отделения отпустили под обязательство явиться в полицию 10 июня. Молодых людей задержали сегодня за одиночные пикеты на Пушкинской площади. Они встали с плакатами в поддержку политика Алексея Навального. В телеграм-канале Activatica выложили запись, на которой видно, как полицейский буквально набрасывается на молодого человека, вырывает у него из рук плакат и скручивает.

Во Владивостоке сегодня задержали троих участников автопробега в поддержку политзаключенных и против репрессий. На них протоколы составили – в частности по статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия.

21 апреля по всей стране прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального. Спустя некоторое время полиция начала вызывать журналистов, работавших на митингах, а также участников протестов.

Тем временем в полицию из-за апрельской акции в поддержку Навального вызвали еще одного сотрудника «Эха Москвы». На этот раз Андрея Шашкова, который работал на акции в качестве корреспондента. Об этом рассказал сам Андрей Шашков.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев говорит, что полиция может вызывать на допрос участников протестных акций в порядке административного производства. Валеев напомнил, что срок давности по административному производству составляет месяц, а с момента акции 21 апреля он еще не прошел.

Политолог Аббас Галлямов считает, что задержания участников протестных акций будут продолжаться. Между тем, по мнению Галлямова, эта установка на запугивание контрпродуктивна. Загнанный вглубь протест может вырваться наружу и привести к событиям, близким к тому, что было в позднем СССР.