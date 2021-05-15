Депутат Валеев: Полиция действует в рамках своих полномочий, вызывая на беседу участников несогласованных акций

Полиция действует в рамках своих полномочий, вызывая на беседу участников несогласованных акций. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев.

«Если есть какие-то фактические данные об участии в тех или иных акциях, то речь может идти о составе административного правонарушения. В этих случаях органы внутренних дел вправе приглашать и брать объяснения. А когда пройдет административная проверка, только потом можно ответить на вопрос: есть состав административного правонарушения или нет. Вот для того и приглашают, как я понимаю», — пояснил он.

Э.Валеев напомнил, что срок давности по административному производству составляет месяц, а с момента акции 21 апреля он еще не прошел.