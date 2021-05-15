Открытые медиа: За год власти Москвы оштрафовали около 410 тысяч пассажиров за отсутствие масок и перчаток

За год власти Москвы оштрафовали около 410 тысяч пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на департамент транспорта столицы. Чаще всего нарушителей штрафовали на станциях «Комсомольская» Кольцевой линии, «Чкаловская» и «Теплый стан». Больше всего нарушений было зафиксировано этой весной; только в период майских праздников оштрафовали 10 тысяч человек. С учетом размера штрафа (5 тысяч рублей), общая сумма штрафов, выписанная нарушителям, превысила 2 миллиарда рублей.
2021-05-15T17:35:55+03:00
2021-05-15T17:35:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 15 мая 2021
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