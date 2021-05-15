Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа

Израильские военные утверждают, что оно использовалось ХАМАС, в частности, там располагались офисы разведслужб движения. Помимо этого, в здании располагались и офисы гражданских медиа, которые террористы использовали как живые щиты. Представители армии обороны Израиля подчеркивают, что перед нанесением удара предупредили гражданских лиц в здании и предоставили им достаточно времени для эвакуации.