Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа

Израильские военные утверждают, что оно использовалось ХАМАС, в частности, там располагались офисы разведслужб движения. Помимо этого, в здании располагались и офисы гражданских медиа, которые террористы использовали как живые щиты. Представители армии обороны Израиля подчеркивают, что перед нанесением удара предупредили гражданских лиц в здании и предоставили им достаточно времени для эвакуации.
2021-05-15T17:34:51+03:00
2021-05-15T17:34:51+03:00
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17:34, 15 мая 2021
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