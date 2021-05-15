В Свердловской области по делу об убийстве арестовали депутата Артемовского городского округа Виноградова и его сына

В Свердловской области по делу об убийстве арестовали депутата Артемовского городского округа Геннадия Виноградова и его сына. Как сообщает ТАСС, речь идет об уголовном деле, которое завели еще в 2003 году. Личность жертвы и обстоятельства дела агентство не раскрывает. ТАСС лишь отмечает, что спустя 18 лет следствие установило, что к убийству причастны Виноградов и его сын.

Им обоим предъявили обвинение в убийстве, они арестованы. Местное отделение «Единой России» уже заявило о приостановке членства Виноградова в партии.