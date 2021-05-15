Профсоюз: Количество сотрудников метро, уволенных из-за слитой базы сторонников Навального, достигло почти 100 человек

Количество сотрудников Московского метрополитена, уволенных из-за слитой базы сторонников Алексея Навального, достигло почти 100 человек. Об этом т/к «Дождь» сообщил зампред независимого профсоюза «Московский метрополитен» Василий Шеляков. Он уточнил, что пока невозможно назвать точную цифру уволенных сотрудников и допустил, что их число может превышать 100 человек и, возможно, достигает уже 200 человек. Среди уволенных — машинисты метрополитена, дежурные по станции, обслуживающие эскалаторов и другие работники. Шеляков объяснил, что люди обращались в профсоюз напрямую по телефону, а также писали на сайт и в группу профсоюза во «ВКонтакте».

17 мая в офисе профсоюза ГУП «Московский метрополитен» пройдет собрание, на котором полностью обработают списки людей, пожаловавшихся на увольнение из-за поддержки Навального, а также начнут готовить жалобу в прокуратуру Московского метрополитена на незаконное расторжение трудового договора. По словам Шелякова, профсоюз также намерен подготовить коллективный иск или отдельные иски уволенных работников.