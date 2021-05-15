Сильный ветер повалил в Москве15 деревьев

В результате их падения повреждено пять машин. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По его сведениям, на западе и севере столицы деревья упали на трамвайные пути, в телеграм-канале столичного департамента транспорта уточняется, что из-за этого временно не ходят трамваи по Живописной и Тимирязевской улицам. Вместо них запущены автобусы.
2021-05-15T17:03:56+03:00
2021-05-15T17:03:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 15 мая 2021
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