Сильный ветер повалил в Москве15 деревьев

В результате их падения повреждено пять машин. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По его сведениям, на западе и севере столицы деревья упали на трамвайные пути, в телеграм-канале столичного департамента транспорта уточняется, что из-за этого временно не ходят трамваи по Живописной и Тимирязевской улицам. Вместо них запущены автобусы.