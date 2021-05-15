На производство в России вакцин против коронавируса уже потрачено почти в 60 миллиардов

В итоговом отчете Минздрава, который цитирует Российская газета указано, что к июню должны были произвести 57 миллионов доз, однако план уже перевыполнен. Каждый флакон стоит около 650 рублей. При этом разница между самой дешевой ЭпиВакКороной и наиболее дорогим Спутником V всего 24 рубля, Нужно, однако, учесть, что для вакцинации необходимы два укола. К процессу намерены привлечь частные инвестиции. К примеру, в Спутник V ожидают вложений в 28 миллиардов рублей. У этого препарата самая широкая производственная база. Его изготавливают 7 предприятий, 6 производят ЭпиВакКорону, а КовиВак, делают только в центре Чумакова, который его и разработал. Производство вакцины Спутник-лайт, которая будет единственной однокомпонентной разместят на восьми локациях, однако она пока в широком доступе не появилась. Это произойдет в ближайшее время.

ПО расчетам правительства к концу года защиту получат 60 процентов населения страны. С учетом переболевших это позволит создать так называемый коллективный иммунитет.