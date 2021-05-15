Четвертого обвиняемого по делу об избиениях в ярославской исправительной колонии №1 отправили под домашний арест

Мера пресечения в виде домашнего ареста для Руслана Цветкова избрана на 2 месяца. Это уже второе уголовное дело по такому поводу. Тогда его признали виновным в избиении осужденного Евгения Макарова. Суд приговорил Цветкова к 3,5 годам колонии общего режима, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, осужденный вышел на свободу прямо из зала суда.

Нынешнее уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации совместного расследования «Новой газеты» и адвокатов фонда «Общественный вердикт», который российские власти считают иностранным агентом. На видео, сделанных еще в 2016 и 2017 годах, зафиксированы избиения двух заключенных – гражданина Грузии Важи Бочоришвили и уроженца Чечни Абубакара Цагалаева. После пыток Бочоришвили с серьезными травмами госпитализировали в местную больницу, где ему потребовалась пересадка печени. Однако из-за гражданства сделать операцию не могли. В результате он умер прямо в больнице.

Если суд признает Цветкова виновными, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности сроком на три года.

По делу также проходят бывшие сотрудники исправительного учреждения Александр Семенов, Игорь Камиров и Иван Коковин. Ранее суд их также отправил под домашний арест.