12 человек погибли, более 400 получили ранения из-за двух торнадо, обрушившихся на китайские города Ухань и Сучжоу

Как пишет «Глобал таймс», в результате разгула стихии 85 домов оказались полностью разрушены, повреждения получили около 400, два башенных крана, а также временные сооружения площадью около 8 тыс. квадратных метров.
2021-05-15T16:35:56+03:00
2021-05-15T16:35:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 15 мая 2021
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