Ъ: Александр Лукашенко до конца месяца вновь приедет в Москву

По сведениям «Коммерсантъ» , Александр Лукашенко до конца месяца вновь приедет в Москву. Источники издания в Москве и Минске заявляют, что очная беседа с Владимиром Путиным, как и предыдущие, пройдет с глазу на глаз. Команды Путина и Лукашенко сейчас занимаются организацией этих переговоров, их место пока не известно. Параллельно с этим стало известно, что Минск по указу Лукашенко разместит в России облигации на 100 млрд российских рублей.
2021-05-15T16:35:29+03:00
2021-05-15T16:35:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 15 мая 2021
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