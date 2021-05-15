Ъ: Александр Лукашенко до конца месяца вновь приедет в Москву

По сведениям «Коммерсантъ» , Александр Лукашенко до конца месяца вновь приедет в Москву. Источники издания в Москве и Минске заявляют, что очная беседа с Владимиром Путиным, как и предыдущие, пройдет с глазу на глаз. Команды Путина и Лукашенко сейчас занимаются организацией этих переговоров, их место пока не известно. Параллельно с этим стало известно, что Минск по указу Лукашенко разместит в России облигации на 100 млрд российских рублей.