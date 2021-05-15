В Москве на Пушкинской площади полиция задержала двух пикетчиков

Как передает правозащитный проект ОВД-Инфо, активисты стояли в одиночных пикетах с плакатами в поддержку Навального и против Путина. Задержанных доставили в ОВД «Тверской». Им вменяют нарушение правил проведения массовых акций.
2021-05-15T16:33:55+03:00
2021-05-15T16:33:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 15 мая 2021
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