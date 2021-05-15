Палестина призывает провести заседание «квартета» посредников по ближневосточному урегулированию на уровне глав МИД

Палестина призывает срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию на уровне глав МИД. Об этом ТАСС заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, это необходимо, чтобы остановить опасное развитие событий. Посол добавил, что от США ответа пока не последовало.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в т.ч. около 40 детей.

Посреднические усилия ряда стран по установлению перемирия в секторе Газа проваливаются из-за позиции израильских властей. Об этом «РИА Новости» заявил официальный представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум. По его словам, усилия по установлению перемирия предпринимают Египет, Катар и представители ООН. Он отметил, что у ХАМАС нет «прямого контакта с США», а что касается России, она «прилагает усилия с рядом сторон, чтобы остановить агрессию», однако пока все они до сих пор не увенчались успехом.



В результате израильского авиаудара разрушено 15-этажное здание в Газе. Как передает телеканал"Аль-Арабия", в нем располагались офисы ряда СМИ, в т.ч. агентства Ассошиэйтед Пресс и телеканала Al-Jazeera.