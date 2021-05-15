В России стартует 15-я ежегодная «Ночь музеев»

В Музее Москвы в ночь музеев запланирована большая программа как онлайн так и оффлайн, рассказала «Эху Москвы» руководитель пресс-службы музея Мира Тесленко. Выставки в музее Москвы будут работать в субботу бесплатно с 11 до 24 часов, уточнила Мира Тесленко, и предупредила, что количество мест на посещение будет ограничено в связи с распространением коронавирусной инфекции.
2021-05-15T16:05:34+03:00
2021-05-15T16:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 15 мая 2021
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