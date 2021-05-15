Суд в Нижегородской области арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Ее тело нашли в четверг, тогда же, по данным следователей, она и была убита.

Подозрения в причастности к гибели ребенка Следственный комитет предъявил 49-летнему Сергею Матюшину. По версии ведомства, он на электричке прибыл в поселок Большое Козино, где передвигался на велосипеде и следил за 12-летней девочкой. После этого Матюшин догнал школьницу в лесополосе, изнасиловал ее и зарезал ножом. Как говорят в СК, он признал свою вину и подробно рассказал о своих действиях. При этом подозреваемый ранее был неоднократно судим, в том числе и за схожие преступления.

В свою очередь, по данным сетевого издания «Нижний Новгород онлайн», местные жители утверждают, что трижды видели Матюшина за неделю до убийства. Они говорят, что 49-летний предполагаемый злоумышленник вел себя подозрительно и в день убийства около часа стоял у школы, а затем, когда его спугнули, убежал в кусты. Вычислить подозреваемого, по данным властей, удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин, как передает интернет-издание РБК, пообещал оказать помощь семье убитой девочки.