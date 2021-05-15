Египет открыл на границе с сектором Газа КПП для перевозки раненых в свои больницы

За время обострения конфликта в регионе пострадали порядка тысячи палестинцев.

10 карет скорой помощи заберет из сектора Газа, контролируемого радикальным исламистским движением ХАМАС, пострадавших в результате атак со стороны Израиля палестинцев. В заявлении Каира подчеркивается, что контроль-пропускной пункт на границе откроют в порядке исключения. Египет часто выступает в качестве посредника между Израилем и движением ХАМАС, власти страны участвуют в переговорах и на этот раз. Ранее они предложили сторонам договориться о прекращении огня на год, но Тель-Авив на это не согласился, после чего Каир пригрозил заморозить сотрудничество со страной по ряду направлений. Между тем, обмен ракетными ударами между сторонами конфликта продолжается. Израильская армия атаковала высотку, где располагались офисы ряда СМИ, в том числе агентства Associated Press, телеканала Al-Jazeera и других медиа. Ранее стало известно, что в Израиле погиб десятый человек, сотни пострадавших. В секторе Газа жертв около 140, среди них дети, раненых около тысячи.

Лидеры движения ХАМАС объявили о готовности наносить удары по территории Израиля в течение полугода. В Тель-Авиве готовятся к наземной операции.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви надеется, что российские дипломаты сумеют убедить группировку ХАМАС прекратить обстрел территории Израиля. Об этом Бен Цви сказал в эфире «Эха Москвы». Между тем, Александр Бен Цви высказал сожаление о том, что Россия до сих пор не признает ХАМАС террористической организацией.